Auswertung Fast jede fünfte Pflegekraft kommt aus dem Ausland

30. April 2025, 18:38 Uhr

Die Zahl der ausländischen Pflegekräfte und Mediziner in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. In Krankenhäusern werden auch immer mehr hochbetagte Patienten behandelt – obwohl diese Medizinern zufolge ambulant besser behandelt werden könnten.