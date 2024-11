In Mitteldeutschland sind die Zahlen der Analyse zufolge nah am Bundesschnitt. So lag die durchschnittliche Pflegedauer in den Jahren 2016 bis 2022 in Sachsen bei 6,7 Jahren, in Sachsen-Anhalt bei 6,26 Jahren und in Thüringen bei 7,03 Jahren. Genauer ließe sich das laut Barmer nicht valide aufschlüsseln.