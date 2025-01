Dabei sind ausländische Pflegekräfte eine wichtige Säule in der Altenpflege. Ein regionaler Vergleich zeigt jedoch, dass der Anteil ausländischer Pflegekräfte im Bundesdurchschnitt wesentlich höher ist als in Mitteldeutschland, wo diese kaum eine Rolle spielen – in Sachsen liegt der Anteil bei acht Prozent, in Thüringen bei 6,3 Prozent und in Sachsen-Anhalt bei nur vier Prozent .