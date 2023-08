Bildrechte: MDR/ Josef Klein

Professor Doktor Josef Klein Professor Doktor Josef Klein arbeitet als Sprachwissenschaftler am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Politolinguistik.

Von 1972 bis 1976 war er Mitglied des Bundestags für die CDU. Bis 1979 war er Mitglied der Partei. Er lehrte an dem Institut für Germanistik in Aachen und an der Universität in Koblenz. Mit seiner Arbeit prägte er die Politiolinguistik in Deutschland wesentlich.