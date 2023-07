Frauenanteil in Sachsen-Anhalt am höchsten

Der Frauenanteil in der Landespolizei Sachsen-Anhalt habe sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Anfang dieses Jahres betrug er demnach knapp 30 Prozent. Im Jahr 2010 habe er noch bei 16,7 Prozent gelegen. In Thüringen sei der Frauenanteil derzeit mit gut 25 Prozent am geringsten. In Sachsen sei er in den vergangenen fünf Jahren von 24,6 auf 27,4 Prozent gestiegen.

In Sachsen-Anhalt seien derzeit 6.330 Polizistinnen und Polizisten im Dienst. Damit komme ein Beamter bzw. Beamtin auf gut 345 Einwohnerinnen und Einwohner. In Thüringen betrage die Quote 1:379 und in Sachsen 1:351.

Der Gesamtstellenbedarf der sächsischen Polizei richte sich allerdings weniger an der Einwohnerzahl Sachsens aus, so eine Ministeriumssprecherin. Zu beachten seien dabei vielmehr gesellschaftliche und sicherheitspolitische Entwicklungen, also veränderte polizeiliche Lagen oder gesetzliche Vorgaben.

Unterstützung aus dem Nachbarland

Bei Großlagen unterstützten sich die Bundesländer gegenseitig. Dabei werde überprüft, inwiefern die Verwendung der Polizeikräfte im eigenen Bundesland dringender sei als die Unterstützung der Polizeikräfte des anderen Bundeslandes.