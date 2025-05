Bei Personenkontrollen kann es den Befunden zufolge zum Beispiel vorkommen, dass bestimmte Menschen aufgrund von Herkunft, Alter oder Geschlecht häufiger kontrolliert werden. Dazu gehört auch das Racial Profiling, also Kontrollen etwa aufgrund der Hautfarbe eines Menschen. Bei Notrufen und Beschwerden besteht ebenfalls das Risiko von Diskriminierung – wenn zum Beispiel der Anruf eines Obdachlosen oder psychisch Erkrankten nicht ernst genommen wird.

Und auch innerhalb der Polizei selbst kann es zu Fällen von Benachteiligung und Diskriminierung kommen – zum Beispiel von homo- oder transsexuellen Polizeikräften. Studienautorin Daniela Hunold sagte bei der Vorstellung der Auswertung in Berlin: "Wir haben in allen Bereichen Diskriminierungsrisiken gefunden". Es gebe zudem "erhebliche Forschungslücken". Als Beispiel nannte Hunold den polizeilichen Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen – dazu sei "fast nichts" bekannt.