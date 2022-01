Elektroschock-Pistole Nur SEK darf in Mitteldeutschland Taser einsetzen

Nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande kann die Polizei Taser nutzen. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel bekommt derzeit jeder Streifenwagen einen Taser. Anderswo ist die Elektroschock-Pistole nur bestimmten Polizisten vorbehalten und selten im Einsatz – so etwa in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo nur das Sondereinsatzkommando SEK Taser einsetzen darf.