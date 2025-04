Bei der Gewaltkriminalität ist die Entwicklung ähnlich konstant. Anhand der PKS-Zahlen zu argumentieren, dass die "Migrantengewalt explodiert" (AfD-Fraktion des Hamburger Senats, 8. April 2024), ist also schlichtweg falsch. Was hingegen stimmt: Der Anteil der Tatverdächtigen ist in der ausländischen Bevölkerung auch unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren mehr als doppelt so hoch wie in der deutschen.