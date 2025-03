Warnstreik bei der Post Jede zehnte Sendung bleibt am Samstag liegen

Nach Einschätzung der Deutschen Post beteiligten sich am Samstag etwa 7.500 Mitarbeiter an dem Warnstreik – etwas weniger als die 7.700 am Freitag. Die Gewerkschaft Ver.di ruft bereits seit Wochen regelmäßig zu Arbeitsniederlegungen auf, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Besonders deutlich spürten die Kunden die Auswirkungen am vergangenen Mittwoch, als ein Viertel der Paketsendungen nicht wie geplant weiterbefördert werden konnte.