In Verkehrsverbünden schließen sich Verkehrsunternehmen der Städte und Kreise zusammen – und bieten für das jeweilige Gebiet gemeinsame Tarife an. Daneben gibt es aber auch noch verschiedene Einzelunternehmen, die nicht in den Verbünden sind. Bei den Verbünden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Ticketpreise im August gestiegen.