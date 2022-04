Preppen kommt vom englischen Verb "to prepare" und bedeutet: Vorbereitet sein auf eine Ausnahmesituation – etwa indem Vorräte angelegt werden. Survival heißt so viel wie, überleben in einer Ausnahmesituation. Letzteres hat Ende vergangenes Jahr einen enormen Boom erlebt – auch durch eine Youtube-Serie, die Fritz Meinecke aus Magdeburg ins Leben gerufen hat. In "7 vs. Wild" versuchten sieben Männer, sieben Tage lang mit jeweils nur sieben Gegenständen in der Wildnis von Schweden zurecht zu kommen.