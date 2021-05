Nur noch zufriedenstellend – als ich vor wenigen Tagen die Nachricht hörte, dass die Organisation "Reporter ohne Grenzen" Deutschland im Pressefreiheits-Ranking herunterstuft, habe ich mich im ersten Moment erschrocken. Im zweiten Moment fand ich es wiederum nachvollziehbar, denn die Gründe, die die Organisation anführt, kann ich selber in meinem Arbeitsalltag beobachten. Sie stellt fest, "dass Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland im Jahr 2020 eine noch nie da gewesene Dimension erreicht hat".



Hauptsächlich wird das auf Angriffe auf und am Rande von Corona-Demonstrationen zurückgeführt. Auch ich bin auf solchen Demonstrationen in Mitteldeutschland mit meinem Kamera-Team schon beleidigt und bedrängt worden. Von dort frei zu berichten wird immer schwerer. "Reporter ohne Grenzen" geht außerdem davon aus, dass die Dunkelziffer 2020 höher war als früher. Auch das deckt sich mit meinen Erfahrungen – wem soll man solche Vorfälle am Ende melden, wenn sie eh strafrechtlich keine Relevanz haben?