Hochstätter sieht vor allem die Produzenten in der Pflicht: "Die Verpackungshersteller, auch die Einzelhändler oder auch die Industrie müssen Verpackungen einfacher gestalten, so dass man sie leichter auseinandernehmen kann. Das ist ja nicht nur für den Konsumenten schwierig, sondern nehmen sie auch mal ein Handy, die sind so aufgebaut und gestaltet vom Design, dass sie es überhaupt nicht mehr recyceln können. Also es ist ein allgemeines Problem, das wir haben, Und da gehen eben eine Menge Rohstoffe verloren."