In der Zusammenarbeit mit den Behörden gebe es Probleme bezüglich der Finanzierung: "Die Patienten sind bei uns, wir kümmern uns um die, aber wir sind finanziell auch gerade schon sehr in Vorleistung gegangen und haben die Patienten eben versorgt. Was die letztendliche Bezahlung betrifft, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und es gibt keine einheitlichen Regelungen. Das steht meistens auch in Konflikt mit der Entlassung oder auch Verlegung der Patienten in rehabilitative Einrichtungen", erklärt Kleber.