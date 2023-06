Es handelt sich um den schwersten Verkehrsunfall in Thüringen seit 30 Jahren. Am 1. April 2022 reißt ein 34-Jähriger betrunken sieben Menschen in den Tod. Er überlebt schwer verletzt. Später gibt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen bekannt, der Fahrer habe zum Unfallzeitpunkt 1,3 Promille Alkohol im Blut gehabt. Thüringens Innenminister Georg Maier forderte in der "Thüringer Allgemeinen" daraufhin ein komplettes Alkoholverbot im Straßenverkehr.