Nach zahlreichen Protesten der Landwirte am Montag fällt der zweite Streiktag ruhiger aus. Der Bauernverband hat für Dienstag fast keine Aktionen geplant. Lediglich zwei Sternfahrten in Brandenburg und Hessen sowie ein Korso in Sachsen-Anhalt hatte der Verband angekündigt. Dennoch wird auch am Dienstag weiter demonstriert.

So blockierten Bauern etwa Autobahnauffahrten der A45 an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen und sorgten in Niederbayern mit einem Traktorenkonvoi für Behinderungen. In Baden-Württemberg wurden in Ulm mehrere Anschlusstellen einer Bundesstraße blockiert.