Seit zwei Monaten läuft am Dresdner Landgericht das Verfahren zum Einbruch ins Grüne Gewölbe. Der bislang letzte Prozesstag war am Dienstag, den 28. September. Es gibt sechs Angeklagte, die die Tat gemeinsam begangen haben sollen. So steht es zumindest in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. In den vielen Gerichtsprozessen, die ich als Journalistin verfolgt habe, stand am Ende immer eines: Die Aufklärung des Falles. Doch ob der Diebstahl im Grünen Gewölbe aufgeklärt werden kann, bezweifle ich mittlerweile.