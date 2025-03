In einem Projekt des Vereins, erzählt Lehmann, gehen Sozialarbeiter auch in Gemeinschaftsunterkünfte. "Wir sind auch in den umliegenden Landkreisen regelmäßig vor Ort gewesen in der Vergangenheit, bevor jetzt unsere Notversorgung eingetreten ist." Diese Besuche seien auch wieder geplant. "Aber bei Weitem reichen unsere Kapazitäten nicht aus, um die Bedarfe wirklich in einem zufriedenstellenden Maß abzudecken."