Das abendliche Fastenbrechen mit großem Essen in der Gemeinde oder der gemeinsame Austausch vor und nach dem Gebet entfallen aber komplett für die Mitglieder. Gerade für alleinstehende Menschen, für die sich der Großteil des sozialen Lebens in der Gemeinde abspielt, ist daher Ramadan während Corona besonders schwer. Djamel Amelal vom Gemeindevorstand merkt es am gestiegenen Bedarf an Seelsorge in der Gemeinde. So kümmere man sich auch in der Moschee um die Menschen; wenngleich die Gemeinde darum bittet, sich telefonisch zu melden, wenn jemand Probleme habe. Man versuche, die direkten Kontakte gering zu halten. Allgemein gerieten die Menschen durch die Regeln während der Pandemie durchaus in Not, erzählt Amelal.