In Deutschland gibt es viele Erfahrungen mit Rassismus. So haben etwa rund 45 Prozent der Bürgerinnen und Bürger schon einmal rassistische Vorfälle beobachtet; etwa ein Fünftel (22 Prozent) der Menschen gibt an, selbst schon von Rassismus betroffen gewesen zu sein. Das geht aus dem ersten "Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor" des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.