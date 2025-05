Krebserkrankung durchs Rauchen: Zuletzt deutlicher Anstieg bei Frauen Im Jahr 2023 sind in Sachsen-Anhalt insgesamt 1.603 Menschen (496 Frauen und 1.107 Männer) an Krebserkrankungen gestorben, die in Zusammenhang mit dem Konsum von Tabak stehen. Das teilte das Statistische Landesamt im Vorfeld des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mit. Zu diesen Krebsarten zählen demnach Krebs der Lunge und der Bronchien, des Kehlkopfes sowie der Luftröhre.



Laut Todesursachenstatistik ist der Anstieg der Todesfälle durch solche Krebserkrankungen bei Frauen in den vergangenen 20 Jahren um rund 73 Prozent angestiegen. Bei den Männern gab es einen Rückgang um gut vier Prozent.