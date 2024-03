Jeder kennt es: Beim Post holen kurz die Pinnwand im Hausflur gelesen und den Zettel mit der Terminankündigung entdeckt. Diesmal soll ein Rauchwarnmelder installiert werden. Dafür soll ein Installateur oder ein ganzes Montage-Team Zutritt in die Wohnung erhalten – und das zwischen 13:45 Uhr und 15:30 Uhr, an einem Dienstag.

Mitten am Tag, mitten in der Woche. Die Ankündigung setzt stillschweigend voraus, dass Mieter und Mieterinnen in diesem Zeitraum zu Hause sein sollen. Was für viele dabei besonders ärgerlich ist: Sind sie verhindert, werden sie für den zweiten Termin zur Kasse gebeten.