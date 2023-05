Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch Durchsuchungen bei der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" durchgeführt. Wie Generalstaatsanwaltschaft München und Bayerisches Landeskriminalamt mitteilten, wurden in sieben Bundesländern 15 Objekte durchsucht. Zudem wurden Konten und Vermögenswerte gesichert.

Von den Durchsuchungen betroffen waren unter anderem zwei Objekte in Dresden und eins in Magdeburg. Weitere Durchsuchungen fanden in Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Bayern (Augsburg und München), Berlin sowie im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein statt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde auch die Homepage der Gruppe beschlagnahmt und abgeschaltet.