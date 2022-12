Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Beamte der Bundespolizei Halle 14 Objekte in Berlin, in brandenburgischen Forst, in Cottbus und in Siegen in Nordrhein-Westfalen. Dabei sollen sie mehrere Menschen festgenommen haben. Bei den Razzien geht es um die Bekämpfung der gewerbs- und bandenmäßigen Schleusungskriminalität.