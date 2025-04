Bei einer Großrazzia gegen ein mutmaßliches Netzwerk von Schleusern hat die Bundespolizei 25 Objekte in Deutschland und Tschechien durchsucht. Wie die Bundespolizei mitteilte, durchsuchten Beamten auch zwei Objekte im sachsen-anhaltischen Halle. Auch in Gera in Thüringen und im sächsischen Chemnitz wurden Häuser durchsucht. Hier wurden zwei Männer im Alter von 29 und 70 Jahre festgenommen. Auch in Tschechien gab es Festnahmen.

Vietnamesinnen zur Prostitution gezwungen

Hintergrund der Großrazzia sind nach Angaben der Bundespolizei Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die vor allem Frauen aus Vietnam wohl mittels erschlichener Visa in die EU eingeschleust und in die Prostitution gezwungen haben soll. Den Verdächtigen wird gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Menschenhandel und illegale Prostitution vorgeworfen. Die Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge Hinweise auf eine systematische und organisierte Ausbeutung der Frauen in mehreren deutschen Städten.

Gemeinsame Aktion mit Europol

Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die gemeinsame Aktion von Bundespolizei, Polizeiinspektion Chemnitz, Europol und tschechischen Behörden berichtet. Bei den Einsätzen wurden auch Wohnungen und Gebäude in Essen und Dortmund in Nordrhein-Westfalen und in Kassel in Hessen durchsucht. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, sind die Einsätze weitgehend abgeschlossen. Sie seien in Abstimmung mit Europol erfolgt.