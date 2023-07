E-Auto-Mythen im Realitäts-Check

Im Juni sind erstmals mehr E-Autos in der EU zugelassen worden als Diesel. In Deutschland liegt der Anteil bei 17 Prozent. Umgekehrt heißt das aber auch: Mehr als vier von fünf Neuwagen sind immer noch Verbrenner oder Hybride. Die Mehrheit ist also immer noch skeptisch, was Elektroautos angeht. Das zeigt auch eine Umfrage von MDRfragt: Nur zehn Prozent der Befragten würden sich ein E-Auto kaufen. Als Hauptgründe geben sie zu wenige Lademöglichkeiten, hohe Kosten und geringe Reichweite an.