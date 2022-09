In Ostdeutschland hat sich in den 32 Jahren nach der Wiedervereinigung viel bewegt. Besonders in der Wirtschaft. Immer mehr internationale Unternehmen ziehen aktuell in den Osten und investieren Milliarden. Um nur einige Beispiele zu nennen: Intel baut in Magdeburg die größte Chip-Fabrik Europas, CATL hat das größte Batteriezellenwerk Europas am Erfurter Kreuz angesiedelt und Elon Musk hat Tesla nach Brandenburg geholt. So lag das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2022 in den ostdeutschen Bundesländern (3,5 %) deutlich über dem im Westen (2,7 %). Ein Grund mehr, hierzubleiben. Jahrelang hatte der Osten mit Abwanderung zu kämpfen.