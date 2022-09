recap Was der Energiesparplan für unseren Alltag bedeutet

In den eigenen vier Wänden gilt vor allem eine Regel: Die Mindesttemperatur in Mieträumen wurde aufgehoben. Heißt: Wer Energie sparen und damit deutlich weniger heizen möchte, darf das tun. Solange sich kein Schimmel bildet. Wer weiter so viel heizen und Strom verbrauchen will wie vorher: auch okay.

Ist der Heimweg noch sicher?

Kritik gibt es vor allem mit Blick auf die Sicherheit in den Städten. Sorgen die Maßnahmen jetzt für dunklere Heimwege und mehr Gefahrensituationen? Daniel vom Verein Heimwegtelefon rechnet nicht damit, dass nun mehr Menschen anrufen. Trotzdem sorge weniger Licht bei vielen für ein mulmiges Gefühl. "Leute sagen: Ich rufe an, weil ich gerade auf einem Weg bin, der sehr schlecht beleuchtet ist." Viele Personen würden auch einen längeren Weg in Kauf nehmen, wenn der besser beleuchtet sei, so Daniel.

Eine Untersuchung aus Belgien hat gezeigt, dass weniger Straßenbeleuchtung nicht automatisch zu einer höheren Kriminalitätsrate führt. Hier kann also erstmal Entwarnung gegeben werden.

Auch die Bevölkerung ist gefragt

Bundeswirtschaftsminister Habeck will mit der neuen Verordnung Gas einsparen. Vor allem, um sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Bis zum Frühjahr soll der Verbrauch um 20 Prozent sinken. Das neue Maßnahmenpaket bringe laut Habeck aber nur zwei Prozent Einsparpotenzial.

Selbst wenn die Regeln vor allem den öffentlichen Raum betreffen, ist auch die Bevölkerung zum Sparen aufgerufen. Mit Blick auf die Preiserhöhungen bei Strom- und Gasanbietern macht das auch Sinn.

Mit Deckel kochen spart zwei Drittel der Energie beim Kochen. Saidi Sulilatu, Finanztip