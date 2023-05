So gefährlich ist es auf dem Fahrrad

Die Radwege sind recht lückenhaft geführt. Sie sind oft in schlechtem Zustand. Sie führen an uneinsichtigen Wegen entlang, haben oft Kopfsteinpflaster dabei oder Schlaglöcher, was dann recht schnell schwierig wird.

Doch warum gibt es so wenige Radwege? Am fehlenden Bedarf kann es zumindest nicht liegen. In Deutschland gibt es etwa so viele Fahrräder wie Einwohner, also etwa 83 Millionen - die Verkaufszahlen steigen. Dazu fahren 80 Prozent der Deutschen gelegentlich mit dem Rad, 40 Prozent würden gerne häufiger mit dem Rad unterwegs sein. Ein großes Problem ist jedoch die komplizierte Planung. Das Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt teilte MDR recap dazu mit, es sei ein "mehrstufiger, komplexer Prozess". In dem Land gibt es rund 11.000 Kilometer Straße und 1.400 Kilometer Radwege. In den vergangenen fünf Jahren seien 89 Kilometer neu gebaut worden.