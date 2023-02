Die Frage, welche Kostüme zu Fasching diskriminierend sind und welche nicht, wird seit Jahren diskutiert. Auch in letzter Zeit gab es immer wieder Fälle, die für Aufsehen sorgten. Ein Beispiel kommt aus Prossen in Sachsen, einem Ortsteil von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz. Dort war bei einem Faschingsumzug im Januar ein Wagen mit "Asyl-Ranch" betitelt. Ein Mann im Regenbogen-Outfit wurde an einen Marterpfahl gebunden. Für Gegenwind sorgte auch ein Foto aus der hessischen Staatskanzlei. Ministerpräsident Boris Rhein hatte sich mit einer Karnevalsdelegation fotografieren lassen – darunter auch ein Mann mit schwarz angemaltem Gesicht, sogenanntes "Blackfacing".