Ob Hasskommentare bei Youtube, Fake-News in pro-russischen Telegram-Gruppen oder komplett gefälschte Nachrichten-Websites: Russische Propaganda versucht auf vielen Wegen und Kanälen, auch bei uns in Deutschland Fakten zu verdrehen und unsere Demokratie zu untergraben.

Zustimmung für russische Verschwörungsserzählungen nimmt zu

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von "CeMAS" (Center für Monitoring, Analyse und Strategie) haben im Oktober eine Befragung zu russischen Verschwörungserzählungen durchgeführt. Eine abgefragte Aussage war: "Die NATO hat Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste." Im Westen stimmten dieser Aussage 16 Prozent zu, im Osten waren es mit 33 Prozent mehr als doppelt so viele.

Es gibt eine unterschiedliche historische Beziehung zu Russland, unterschiedliche emotionale Bande zu Russland in Ost und West. Pia Lamberty, Sozialpsychologin

Auch den anderen in der Studie abgefragten pro-russischen Erzählungen wurde im Osten eher zugestimmt. Woher kommen diese unterschiedlichen Haltungen? Studienleiterin Pia Lamberty erklärt dazu: "Es gibt eine unterschiedliche historische Beziehung zu Russland, unterschiedliche emotionale Bande zu Russland in Ost und West. Auch Anti-Amerikanismus spielte in der DDR nochmal eine andere Rolle als in Westdeutschland".

Wie wirkt russische Propaganda?

Doch die CeMAS Studie zeigt auch: Seit April ist die Zustimmung zu Verschwörungserzählungen in ganz Deutschland angestiegen. Es zeigt sich: russische Propaganda funktioniert – nicht nur im Osten.

Was können wir tun?