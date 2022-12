Weihnachten gilt als das Fest der Liebe und Besinnlichkeit – in der Realität sieht das aber oft anders aus. In einer YouGov-Umfrage haben 25 Prozent der Befragten angegeben, dass es bei ihnen regelmäßig während der Feiertage Streit gibt. Unter Paaren ist das offenbar noch häufiger der Fall: In einer britischen Studie wurden 3.000 Paare befragt, wie oft sie im Dezember streiten. Ergebnis: Im Schnitt viermal am Tag.

In unserer Familie wünschen wir uns ganz oft Zuneigung, wir wünschen uns Wohlwollen. Und wenn die nicht kommt von Menschen, die uns nahestehen, reagieren wir darauf besonders empfindlich. Lukas Klaschinski Podcaster und Psychologe

Dazu kommt, dass Menschen aufeinandertreffen, die sich sonst nicht so oft sehen und zum Teil sehr unterschiedliche politische Ansichten haben. Für solche Fälle empfiehlt Giulia Silberberger von "Der Goldene Aluhut" – einer Organisation, die über Verschwörungsmythen aufklärt: "Lasst euch immer die Option offen, diese Gespräche abzubrechen, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben oder zu sagen: 'Ich sehe, wir kommen an diesem Punkt einfach nicht zusammen, lass uns doch einfach erstmal einig sein, dass wir uns uneinig sind.'"

Knapp zwei Drittel sehen den Zusammenhalt gefährdet

Aber sind die Streits nach zähen Jahren in der Corona-Pandemie oder durch den Ukraine-Krieg heftiger als früher? Was den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft, sind die Menschen in Deutschland offenbar pessimistisch. In einer Umfrage von Infratest dimap für die ARD im November 2022 gaben 64 Prozent der Befragten an, der gesellschaftliche Zusammenhalt sei "eher schlecht" oder "sehr schlecht". Dass wir deshalb aber heftiger streiten als früher, verneint Daniel Privitera, der Gründer von "Streitgut" – einer Wissens- und Ratgeber-Plattform, auf der es ums Streiten geht.

Die gute alte Zeit der konstruktiven und immer lösungsorientierten Meinungsverschiedenheiten, die gab es eigentlich nie wirklich. Daniel Privitera, "Streitgut"

Gleichwohl betont auch Privitera: "Was ich aber auch ganz sicher glaube: Es gibt viel Luft nach oben in unserer aktuellen Streit- und Diskussionskultur."

Ton in den sozialen Medien ist rau

Einen Unterschied gibt es dabei vor allem in der Art, wie wir im Alltag streiten und wie wir uns in sozialen Medien begegnen. So sind immer mehr Menschen von Hatespeech betroffen und werden im Netz Ziel von Attacken. Am häufigsten trifft es jüngere Personen zwischen 16 und 22 Jahren, wie Wissenschaftler der Uni Leipzig herausfanden. Den Eindruck, dass dies der Ton in allen Familien sei, nennt Kommunikationsforscherin Veronika Karnowski von der Uni Erfurt aber eine "kolossale Fehlwahrnehmung".