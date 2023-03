"Letzte Generation": Wie radikal darf Protest sein?

Beim Kampf gegen den Klimawandel scheint manchen inzwischen fast jedes Mittel Recht. Die Klima-Bewegung "Letzte Generation" sorgt mit kontroversen Aktionen für viel Aufmerksamkeit. Straßenblockaden, Farbattacken auf Gebäude und Denkmäler, Suppe auf Gemälde. Der Protest kommt bei vielen Politikerinnen und Politikern und einem Großteil der Bevölkerung nicht gut an. Welche Mittel sind gerechtfertigt? Und was kann Protest am Ende bewirken?