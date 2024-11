Protestaktion zum Justizministertreffen Rechtliche Betreuer wollen besser bezahlt werden

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Betreuung von Menschen in stationären Heimen besser entlohnt werden soll, als die von Menschen, die noch in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Das setze möglicherweise die falschen Anreize, findet Esefeld: "Die Klienten sollen ja so lange wie möglich ambulant betreut werden und zu Hause in ihren eigenen vier Wänden bleiben."