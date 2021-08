In Wienrode im Harz war es eine alte Dorfschänke, die die rechtsextreme, sogenannte Weda-Elysia-Bewegung 2019 aufgekauft hatte. Sie hatte sich so mitten in die Dorfgemeinschaft gepflanzt. Der Ortsbürgermeister begrüßte die neuen Bewohner damals herzlich und freute sich über neues Leben im Dorf.

Mehr Gegenwind kommt vom Bündnis "Bunter Harz". Es hat sich nach dem Vorfall in Wienrode gegründet, um gegen Rechtsextreme in Sachsen-Anhalt vorzugehen. Jana Lasch, die in Wirklichkeit anders heißt, ist Mitglied bei "Bunter Harz": "Das hat auch damit zu tun, dass die Akteure dementsprechend versucht haben, in die Dorfgemeinschaft, in einen Chor reinzukommen und so weiter." Daraufhin sei in der Bevölkerung Widerstand dagegen aufgekommen.