Ostdeutsche Bundesländer Schulen melden mehr rechtsextreme Vorfälle

Schulen in mehreren ostdeutschen Bundesländern melden vermehrt rechtsextreme Vorfälle – darüber berichtete zuerst die "Welt am Sonntag". Dem Zeitungsbericht zufolge meldeten Schulen in Thüringen im vergangenen Jahr demnach 91 als rechtsextrem kategorisierte Vorkommnisse, rund 30 mehr als 2021. Im Vergleich zu 2020 sind es sogar drei Mal soviel. In Mecklenburg-Vorpommern seien nach zuvor niedrigeren Werten im laufenden Schuljahr bis Mitte Juni 48 Vorkommnisse erfasst worden.