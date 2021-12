"Krisenzeiten sind immer Einfallstore für Unzufriedenheit und Protest", erklärte Vorländer. In solchen Zeiten hätten politische Kräfte leichtes Spiel, Sorgen, Ängste und Ressentiments zu schüren sowie Eliten, Institutionen oder gar ein ganzes System an den Pranger zu stellen. So sei es auch schon in der Migrationskrise gewesen.