Evangelische Kirche Protestanten feiern Reformationstag

Hauptinhalt

Überall auf der Welt haben Protestanten am Sonntag zum Reformationstag an die Anfänge der Evangelischen Kirche erinnert. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in der Schlosskirche Wittenberg seine 95 Thesen. In Wittenberg fand auch der zentrale Gottesdienst statt.