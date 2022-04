Religion Kirchenmitglieder in Deutschland erstmals in der Minderheit

Erstmals seit Jahrhunderten sind die Mitglieder der beiden großen Kirchen in Deutschland in der Minderheit. Weniger als die Hälfte aller Menschen in Deutschland sind noch Mitglieder in einer der zwei großen Religionsgemeinschaften. Der Sozialwissenschaftler Carsten Frerk spricht im Interview über einen Abwärtstrend, der schon seit Jahrzehnten zu beobachten ist.