Studie Rentner leben im Osten günstiger

Rentnerinnen und Rentner sind nach einer neuen Studie in Ostdeutschland finanziell komfortabler gestellt als im Westen. Das hat eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Prognos-Instituts ergeben. Dafür hatten Ökonomen für die 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands für die Jahre 2013 bis 2021 geschätzte regionale Mieten und die Durchschnittshöhe der Renten in Bezug gesetzt und daraus die örtliche Kaufkraft errechnet.