Im vergangenen Jahr hat die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland 89 Angriffe auf Medienschaffende und Redaktionen gezählt. Das geht aus dem Bericht " Nahaufnahme: RSF-Report zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland" hervor. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppelt.

Insgesamt umfassten dem Bericht zufolge 75 der 89 Angriffe körperliche Gewalttaten. Es gab 40 verifizierbare Fälle, in denen Journalisten sowie Ausrüstung geschlagen, getreten oder brutal geschubst wurden. In vier Fällen wurden Personen mit einem Gegenstand geschlagen und elf Mal angespuckt. 14 Angriffe gab es auf Wohngebäude oder Redaktionsräume. Darüber hinaus wurden Journalisten in die Genitalien getreten, mit Eiern oder Kaffeebechern beworfen oder mit Pfefferspray attackiert. 66 der 89 Attacken fanden im Rahmen von politischen Demonstrationen statt.