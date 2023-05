Etwas Anderes bleibe ihnen angesichts des Kostendrucks aber kaum übrig, meint dagegen Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Sachsen: "Das heißt, dass wir natürlich gestiegene Personalkosten haben, gestiegene Rohstoffpreise und Energiepreise – und da wird der Druck auf den Unternehmer immer größer, auch wirtschaftlich zu denken, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen - und das ist die Auswirkung, die wir jetzt haben, dass er auch gucken muss: Wird Umsatz gemacht in der Zeit in der der Gast da ist oder nicht?" Deshalb würden auch nicht nur beliebte Restaurants und Cafés in Großstädten oder Touri-Zentren Reservierungen zeitlich begrenzen, sondern auch Gaststätten auf dem Land.

In Halle zeigen so manche Befragte Verständnis. "Ja auf jeden Fall, wenn man dann auch sieht, dass Leute gar nichts mehr bestellen und einfach nur da sitzen, kann ich mich auch da reinfühlen. Aber als Gast ist es natürlich blöd, wenn man weggescheucht wird." Eine weitere Frau sagt, dass es immer auf den Abend ankomme. "Dann ist man am Ende traurig, dass man losgehen muss." Ein Hallenser findet es in bestimmten Gastronomien okay. "Also wenn es eher niedrigpreisig ist, wenn sie es versuchen auf die Weise, finde ich es okay. Wenn es hochpreisig ist, würde ich es nicht akzeptieren.“