Ein Corona-Infektionsfall wird zum offiziellen Fall, wenn ein Labor einem Gesundheitsamt ein positives PCR-Testergebnis meldet. Die überwiegende Mehrzahl der Kreise und Städte, denen die Gesundheitsämter zugeordnet sind, haben zu Beginn der Pandemie (und viele tun es auch heute noch) ihre Fallzahlen in täglichen Updates auf ihren Webseiten oder per Pressemitteilung veröffentlicht. Sobald sie veröffentlicht sind, können die Datenprojekte die Fälle in ihren Angeboten verwerten.

24 bis 72 Stunden Meldeverzug beim RKI

Parallel dazu werden die Fälle von den Kreisen und Städten an zuständige Landesbehörden weitergemeldet, die oft die Fälle wiederum gebündelt auf ihren Plattformen bekannt geben. Je nachdem, wann die Kreisebene ihre Updates verschickt und wann im Tagesverlauf die Landesebene ihre Angaben aktualisiert, kann bereits hier ein Meldeverzug von mehr als 24 Stunden entstehen. Dann sind die Daten aber immer noch nicht beim RKI.

Denn die Landesbehörden melden ihre Fälle wiederum mit mehr oder weniger großen Meldeverzügen weiter zum RKI. So kann es sein, dass das RKI Kenntnis von einem Fall erlangt, obwohl er der Öffentlichkeit von Kreis oder Stadt schlechtestenfalls schon mehr als 48 Stunden zuvor mitgeteilt wurde.

Über Risklayer und die Arbeit mit Corona-Fallzahlen Risklayer ist ein mit dem Karlsruher Institut für Technologie verbundenes Beratungsunternehmen, das seit 2009 Informationen und Daten zu Naturkatastrophen zusammenträgt. Die Wissenschaftler um James Daniell fertigen außerdem Analysen und Modellrechnungen.



Für die Recherche der aktuellen Corona-Fallzahlen nutzte Risklayer unter anderem "Scraping"-Methoden. Das heißt, die Daten wurden von den Internetseiten der Kreise, Städte und Institutionen größtenteils automatisiert gesammelt und zusammengeführt. Mehr als 5.000 Datenquellen wurden nach Angaben von Risklayer genutzt.



Zum anderen starteten die Projektverantwortlichen eine Crowdsourcing-Initiative. Freiwillige konnten von zu Hause aus dabei mithelfen, die neuesten Daten zusammenzutragen. Zu Beginn der Pandemie halfen 60 Menschen bundesweit mit. Die Zahlen gelangten erst nach einem mehrstufigen Prüfverfahren in die Datenbank. Drei Personen mussten bestätigen, dass es sich um eine seriöse Quelle und nachvollziehbare Daten handelt.

Zahlen wurden zum Politikum

Im Verlauf der Pandemie haben immer mehr Kreise aufgehört, umgehend über ihnen bekannt gewordene Neuinfektionen zu berichten. Sie sind etwa dazu übergegangen, die Angaben zu übernehmen, die das RKI macht. Das heißt: Ein Kreis erlangt Kenntnis von einem Fall, meldet ihn – ohne ihn selbst in einer eigenen Statistik zu veröffentlichen – weiter, irgendwann findet er Eingang in die RKI-Statistik und wird wiederum vom Kreis kommuniziert. Der Meldeweg mit entsprechenden Verzögerungen hat sich an dieser Stelle weiter verlängert – sehr zum Nachteil der Datenprojekte. Für einige Kreise mag es politisch vorteilhaft gewesen sein, wider besseres Wissen durch den Meldeverzug verzerrte Zahlen zu kommunizieren.

RKI beharrte auf Meldeverfahren

Für die Öffentlichkeit waren und sind Datenprojekte wie jenes von Risklayer also wichtiges Korrektiv bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. Wie sie von Anfang an beim RKI angekommen sind, lässt sich indes nur zwischen den Zeilen herauslesen, ein gewisses Zähneknirschen konnte die Behörde aber nie verhehlen. In der Antwort auf eine Anfrage zum Meldeverfahren von MDR AKTUELL im April 2020 antwortete das RKI unter anderem: Den Datenprojekten lägen die Zahlen "zwar schnell vor", deren Angaben ließen "aber nur begrenzte Schlüsse auf die Entwicklung zu, da nähere Informationen zu den Fällen fehlen und die Berichterstattung der Bezugsquellen nicht einheitlich ist". Bis zum Vorliegen der RKI-Daten könne zwar etwas Zeit vergehen, durch die Ergänzung von Angaben hätten diese aber "hohe Qualität".

Viele Leerstellen bei den Corona-Daten

Das RKI hat es Datenjournalisten zudem nicht immer ganz einfach gemacht – auch im Bezug auf andere Corona-Daten: Beim Impfquoten-Monitoring, das das RKI in Form von Excel-Tabellen auf seiner Seite anbietet, wurden teilweise ohne Ankündigung Spalten ergänzt oder getauscht, sodass Skripte, mit denen sich die Daten automatisiert auslesen ließen, nicht mehr fehlerfrei arbeiteten.

Risklayer betreibt Katastrophenforschung

James Daniell ist Katastrophenforscher, die Übersetzung seiner englischsprachigen Berufsbezeichnung "risk engineer", also "Risiko-Ingenieur", klingt etwas verdreht. Schließlich geht es ihm nicht um die Schaffung von Risiken, sondern um die Evaluierung von Gefahren, um die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Menschheit resilienter gegen zunehmende Bedrohungen zu machen.

Risklayer monitort Katastrophenfälle rund um den Globus: Erdbeben, Hochwasser, Seuchenausbrüche. Für die Weltbank hat das Unternehmen etwa eine Datenbank mit allen Schulen weltweit erarbeitet – auf dieser Grundlage lassen sich nun Vorhersagen für benötigte Hilfsgelder nach Erdbebenkatastrophen treffen. Auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beschäftigen die Wissenschaftler nun.