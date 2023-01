In der Klimaschutzbewegung und bei jungen Grünen-Anhängern gab es in den vergangenen Tagen vor allem ein Thema: Lützerath und warum der Ort für den Kohleabbau durch den Großkonzern RWE weichen muss. Eigentlich war der Plan für eine Erweiterung des naheliegenden Kohle-Tagebaus schon fix. In Frage stand er aber spätestens wieder, als die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen nochmal in Verhandlungen mit RWE trat.



Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck saß mit am Verhandlungstisch. Das Ergebnis: RWE darf Lützerath abreißen, muss aber acht Jahre früher raus aus der Kohle – und fünf andere Dörfer in der Nähe, die eigentlich weg sollten, dürfen bleiben. Ein Kompromiss, der sich für viele Klimaaktivisten trotzdem wie Verrat anfühlte, so war es in Lützerath zu hören.