Was geschah im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen? Vom 22. August 1992 bis zum 25. August 1992 kam es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen rund um die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAst) für Mecklenburg-Vorpommern zu Demonstrationen und gewalttätige Auseinandersetzungen. Mehrere Tausend Menschen versammelten sich vor dem "Sonnenblumenhaus" und attackierten das Gebäude mit Steinen und Brandsätzen.



Nachdem die Asylsuchenden von dort in Sicherheit gebracht wurden, brannte am 24. August 1992 nach erneuten Anschlägen das Sonnenblumenhaus, in dem zu diesem Zeitpunkt auch 100 vietnamesische Frauen, Männer und Kinder leben. Nur durch Zufall konnten sie einen Durchgang aufbrechen und über das Dach in ein Nachbarhaus fliehen. Aus der Menge vor dem Sonnenblumenhaus schallte ihnen unterdessen immer wieder "Deutschland den Deutschen" und "Wir kriegen euch alle" entgegen.



Die Polizei war von Beginn der Ausschreitungen an überfordert und nicht ausreichend vorbereitet, sodass die Ausschreitungen sich über vier Tage erstreckten. Bundeszentrale für politische Bildung, ARD