Kardinal Marx bietet Rücktritt an

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will sein Bischofsamt niederlegen. In einem Brief an Papst Franziskus übernahm Marx Mitverantwortung für die Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland. Eine Entscheidung des Papstes steht noch aus.