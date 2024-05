Sie hat 2022 den Kosmetiksalon Ivory im Leipziger Stadtteil Möckern gegründet. Ihre inzwischen drei Angestellten stammen aus der Ukraine, darunter eben Kateryna Tytenko. Der Krieg in der Ukraine spiele zwischen Nagelfeile und Wimperntusche keine Rolle – und zwar nicht, weil ihre Chefin ein Verbot ausgesprochen hätte, erklärt die Ukrainerin. Man spreche hier über das, worum es in einem Kosmetiksalon nun mal gehe: über Schönheit. "Weil wir hier arbeiten. Wir können im Café, im Theater oder sonst wo zusammen sprechen. Aber hier arbeiten wir."

Das konfliktbehaftete Thema wird umschifft. Verdrängung als Strategie für ein friedliches Zusammenleben? Jonna Rock, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kommt das bekannt vor. Sie hat Menschen aus der Ukraine und aus Russland zu ihrer Lebenssituation in Deutschland befragt. "Frauen haben mir über Konflikte erzählt. Dass sie in Gesprächen gelandet sind, in denen sie sich nicht unbedingt wohl gefühlt haben und eher versucht haben solche Gespräche zu vermeiden", sagt Rock.