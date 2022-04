In den letzten Wochen hat sich viel verändert: der Krieg in der Ukraine hat starke Auswirkungen. So betrifft er auch Russen und Osteuropäer in Deutschland – doch auf teils unerwartete Art und Weise: Es kommt zu Beleidigungen, Bedrohungen und manchmal sogar zu Angriffen.

"Wir haben auch viele Absagen bekommen", berichtet Sergej, der das russische Restaurant "Skaska" im Süden von Leipzig betreibt. Auf dem Tresen stehen Matroschkas, der Größe nach aufgereiht. Auf der Speisekarte sind Pelmeni, Wareniki oder Draniki zu finden und auf der Homepage ganz oben: "Stop War in Ukraine". Dennoch wurden Reservierungen storniert, die noch vor dem Krieg gemacht worden waren, so Sergej: "Und wir haben auch einige E-Mails mit Schimpfwörtern und Bedrohungen bekommen."

Sergej (links) und seine Familie sind ins Visier von einigen Menschen geraten, weil sie ein russisches Restaurant betreiben. Bildrechte: MDR exakt Vor Kurzem ist es dann eskaliert: "Ich mach deinen Laden kaputt", drohte ein Anrufer Sergej am Telefon. Der Ladeninhaber antwortete im ruhigen Ton, dass diese Bedrohung nicht schön sei. Der Anrufer sagte: "Ja, und jetzt Sergej? Was willst du tun? Willst du Putin anrufen, du Hurensohn?" Obwohl Sergej weiter diplomatisch vorging, folgten weitere Drohungen und Beleidigungen. Besonders bitter an diesem Vorfall: Sergej ist Ukrainer. Ins Visier geraten, weil er für einen Russen gehalten wurde. Wohl auch deshalb ist in seinem russischen Restaurant inzwischen deutlich weniger Betrieb also noch vor wenigen Wochen.

Hunderte Übergriffe auf Russen in Deutschland

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat es in ganz Deutschland zahlreiche Übergriffe gegen russische Menschen – und wohl auch solche, die dafür gehalten werden – gegeben. Insgesamt sind über 367 Straftaten innerhalb der ersten sechs Wochen des Krieges gemeldet worden, wie eine Abfrage von MDR exactly in allen Bundesländern ergeben hat.