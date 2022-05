Grundsätzlich versuche die russische Armee zivile Ziele zu schonen, ist Alina Lipp überzeugt: "Das ist so eine Taktik, die die Ukrainer verfolgen, sie gehen in die Wohnhäuser und schießen von dort aus, weil die Russen den Auftrag haben, keine Zivilisten umzubringen. Wenn Russland eben sicher ist, dass alle Menschen im Keller sind oder evakuiert wurden, dann schießen sie eben zurück."

Die Bilder – etwa aus Mariupol – sprechen eine andere Sprache. "Wir sehen, dass ganz systematisch Wohnhäuser bombardiert werden, zum Teil auch wahllos", sagt Osteuropa-Experte Stefan Meister. Es gehe den Russen darum, Angst zu verbreiten, Leute zu vertreiben und es würden zahlreiche Opfer in der Zivilbevölkerung in Kauf genommen. Menschen würden einfach getötet. "Es werden in großen Städten Viertel beschossen, in denen es keinerlei Infrastruktur gibt. Also letztlich ist auch das eine Lüge." Dasselbe sei auch in Syrien und im zweiten Tschetschenienkrieg geschehen. "Es ist auch eine systematische Politik der russischen Armee", so Meister.

Die Rolle von RT DE in Deutschland

Alina Lipp teilt auch regelmäßig Veröffentlichungen des russischen Auslandsprogramms RT DE (ehemals "Russia Today"). Dieser spielt seit Jahren eine herausragende Rolle bei der Verbreitung von Propaganda in Deutschland. Eigentlich wurde der Sendebetrieb im Februar verboten. Doch RT DE macht online mit wechselnden Web-Adressen einfach weiter.

So schreibt auch Susan Bonath als freie Journalistin für RT DE, aber auch für andere alternative Medien. "Ich arbeite beim Feindsender", überschrieb die überzeugte Marxistin aus Haldensleben in Sachsen-Anhalt vor kurzem einen Artikel über ihre Arbeit. Die Kritik, dass RT DE die deutsche Gesellschaft spalten wolle, weist sie zurück: "Worauf beruht denn die Gewissheit, dass das russische Staatsfernsehen eine ganz andere Gesellschaft aus uns machen will", fragt sie im Interview mit MDR exakt. Sie gehe davon aus, dass der Kreml Handel mit Europa treiben und in Frieden gelassen werden wolle. Das sieht die Expertin Susanne Spahn, völlig anders. RT betreibe die Destabilisierung der deutschen Demokratie:

Es gibt Zitate der RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan in Moskau und auch die Chefin hier in Berlin hat davon gesprochen, dass RT eine Waffe im Informationskrieg ist. Susanne Spahn Expertin für russische Propaganda

Dabei habe Simonjan auch ihre Strategie erklärt und gesagt, dass es darauf ankomme eine Gegenöffentlichkeit zum Mainstream zu schaffen. Es sollen die Unzufriedenen angesprochen werden. "Die Linken, die Rechten und andere Kämpfer gegen das System, wie sie sich auch ausgedrückt hat. Sie sollen als Ressource im Informationskrieg genutzt werden", so Spahn.

Die Strategie scheint in Teilen aufzugehen. Vor allem bei sogenannten Querdenker- und rechtsextremen Gruppen hat sich RT DE vor allem auch während der Corona-Krise als glaubwürdiges Medium etabliert. Laut einer Studie des "Institute for Strategic Dialogue" in London ist RT in Deutschland die zweithäufigste Nachrichten-Quelle, die in Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremisten auf Telegram und Facebook geteilt wird. Die Forscher untersuchten dafür mehrere Hundert Telegram- und Facebook-Gruppen zwischen dem 7. Februar und dem 23. März 2022.