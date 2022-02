Die Gründe für diese extreme Gewalt gegen Mädchen und Frauen liegen hauptsächlich in alten Traditionen und falschen Moralvorstellungen. Die unbeschnittene Frau gilt dort als unrein, nicht vermittelbar auf dem Heiratsmarkt. Man will ihre eigene Sexualität unterdrücken, ihre traditionelle Rolle als Untertan des Mannes festschreiben.

Weibliche Genitalverstümmelung: 200 Millionen Betroffene weltweit

Weltweit soll es nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 200 Millionen beschnittene Mädchen und Frauen geben. Vier Millionen kommen jedes Jahr hinzu. Weibliche Genitalverstümmelung wird in 30 Ländern Afrikas und des Nahen Ostens, in einigen Ländern in Asien und Lateinamerikas praktiziert.

In Mitteldeutschland setzt sich SAIDA International e.V. seit 2010 für den Schutz von Mädchen und Frauen vor Genitalverstümmelung in den Herkunftsländern und in Deutschland ein.

Mädchen ohne Verstümmelung können nicht verheiratet werden

Fartuun erzählt: "Wenn ein Mädchen keine Genitalverstümmelung hat, dann kann ihre Mutter sie nicht verheiraten. Das ist ein großes Problem in Somalia, wo Mädchen oft vor ihrem 15. Geburtstag zwangsverheiratet werden. Sie kann in keine Schule gehen oder mit anderen Kindern spielen. Sie wird von der ganzen Gesellschaft ausgegrenzt."

Fartuun Qarah berät bei SAIDA bedrohte und betroffene Frauen. Bildrechte: MDR/Robert Müller

Simone Schwarz, die den Verein gegründet hat, weiß aber auch, dass viele Mädchen und Frauen selbst in Deutschland nicht in Sicherheit sind.

Zentrale in Leipzig, mobile Beratung in Thüringen und Sachsen-Anhalt

Neben der zentralen Beratungsstelle in Leipzig helfen mobile Beratungsteams auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt dabei, dass Betroffene und Gefährdete beraten werden. Fachkräfte, zum Beispiel in der Erstaufnahme, Frauenberatungsstellen oder Flüchtlingshilfen werden mit Fortbildungen für das Thema sensibilisiert. In Burkina Faso hat der Verein seit 2011 ein Mädchenschutzprogramm, das mithilfe von viel Aufklärungsarbeit und Vereinbarungen mit den Eltern, den Mädchen wirksamen Schutz vor Genitalverstümmelung bietet.

Sie haben immer noch den Zugriff der Herkunftsfamilien, die verlangen, dass die Kinder verstümmelt werden. Die immer wieder nachfragen, wann wird das denn endlich organisiert. Simone Schwarz Vereinsgründerin SAIDA e.V.

Betroffenen Frauen in Deutschland hilft der Verein, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oftmals können mithilfe aufwendiger medizinischer Eingriffe, die Genitalien rekonstruiert werden. Doch der Eingriff ist schmerzhaft und langwierig. Und die Narben der Seele werden wohl nie ganz verheilen. Deshalb ist es so wichtig, die Genitalverstümmelung in den Herkunftsländern zu verhindern.

Fartuun will künftig in Thüringen dem Verein dabei helfen. Als Sprach- und Kultur-Mittlerin, aber vor allem als Betroffene kann sie den Zugang zu den Frauen finden und so helfen, dass andere Mädchen ihr Schicksal nicht teilen müssen.

Genitalverstümmelung: Etwa 1.500 Betroffene in Thüringen

In Thüringen leben nach Schätzungen von SAIDA etwa 1.500 betroffene Mädchen und Frauen. Vorrangig aus Somalia und Eritrea. Zusammen mit SAIDA baut man nun das Beratungsangebot aus. Gerade in den Erstanlaufstellen, der Migrationsberatung und bei Frauenärzten, um frühzeitig eine sensible und gute Beratung anbieten zu können.

Ich will erreichen, dass wir Frauen "Stopp" sagen und so aus der Welt eine bessere machen! Fartuun Qarah